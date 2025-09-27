FOIRE COMMERCIALE & FÊTE DES ENFANTS Sucé-sur-Erdre
FOIRE COMMERCIALE & FÊTE DES ENFANTS Sucé-sur-Erdre samedi 27 septembre 2025.
FOIRE COMMERCIALE & FÊTE DES ENFANTS
18 Rue de la Papinière Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 09:00:00
fin : 2025-09-27 19:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Venez découvrir les commerçants et artisans de la commune
La journée sera aussi destinée aux enfants avec des activités ludiques, des découvertes interactives des métiers et de l’artisanat local. Un véritable terrain de jeu pour petits et grands, où curiosité et convivialité se rencontrent. .
18 Rue de la Papinière Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Come and discover the local merchants and artisans
German :
Entdecken Sie die Händler und Handwerker der Gemeinde
Italiano :
Venite a scoprire i commercianti e gli artigiani locali
Espanol :
Venga a descubrir a los comerciantes y artesanos locales
L’événement FOIRE COMMERCIALE & FÊTE DES ENFANTS Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-08-28 par Pays Erdre Canal Forêt