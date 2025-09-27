FOIRE COMMERCIALE & FÊTE DES ENFANTS Sucé-sur-Erdre

FOIRE COMMERCIALE & FÊTE DES ENFANTS

18 Rue de la Papinière Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-27 19:00:00

Venez découvrir les commerçants et artisans de la commune

La journée sera aussi destinée aux enfants avec des activités ludiques, des découvertes interactives des métiers et de l’artisanat local. Un véritable terrain de jeu pour petits et grands, où curiosité et convivialité se rencontrent. .

