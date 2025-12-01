Foire commerciale Guéret

Foire commerciale Guéret dimanche 14 décembre 2025.

Foire commerciale

Place Bonnyaud Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Foire organisée par la ville de Guéret .

Place Bonnyaud Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00

English : Foire commerciale

German : Foire commerciale

Italiano :

Espanol : Foire commerciale

L’événement Foire commerciale Guéret a été mis à jour le 2025-04-30 par Creuse Tourisme