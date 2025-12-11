Foire Comtoise Les mystères de Pompéi & son village napolitain Micropolis Parc des Expositions de Besançon Besançon

Foire Comtoise Les mystères de Pompéi & son village napolitain

Micropolis Parc des Expositions de Besançon 3 Boulevard Ouest Besançon Doubs

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-08

RDV du vendredi 8 au dimanche 17 mai pour vivre 10 jours de Foire à la découverte de Naples et des mystères de Pompéi !

La Foire Comtoise c’est… des animations, des échanges, des découvertes, du partage, des démonstrations, des rencontres et des dégustations !

Des festivités à ne pas rater avec 600 professionnels experts en leur domaine. C’est l’occasion d’emmener vos enfants à la fête foraine, de passer une soirée avec vos amis, de découvrir une nouvelle culture, de tester des spécialités régionales, ou encore de réaliser des achats de toutes sortes provenant d’artisans locaux.

– Date Du vendredi 08/05/26 au dimanche 17/05/26

– Lieu Micropolis Besançon

– Horaires

Vendredi 8 mai 10h 23h

Samedi 9 mai 10h 23h

Dimanche 10 mai 10h 20h

Lundi 11 mai 10h 20h

Mardi 12 mai 10h 20h

Mercredi 13 mai 10h 23h

Jeudi 14 mai 10h 23h

Vendredi 15 mai 10h 23h

Samedi 16 mai 10h 23h

Dimanche 17 mai 10h 19h

+ d’infos > https://www.foire-comtoise.com/ .

Micropolis Parc des Expositions de Besançon 3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 41 08 09

English : Foire Comtoise Les mystères de Pompéi & son village napolitain

L’événement Foire Comtoise Les mystères de Pompéi & son village napolitain Besançon a été mis à jour le 2025-12-11 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON