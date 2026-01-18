Foire concours Exposition bovins rue Pierre et Marie Curie Saint-Pourçain-sur-Sioule

Foire concours Exposition bovins

Foire Concours de Saint-Pourçain ! Exposition bovins Charolais, concours et vente. Tombola, animations musicales, repas sur place (blanquette, menus foire). Entrée gratuite.

rue Pierre et Marie Curie Espace communautaire Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 30 67 35

English :

Foire Concours de Saint-Pourçain! Charolais cattle show, competition and sale. Tombola, musical entertainment, on-site meals (blanquette, fair menus). Free admission.

