Foire-Concours Saint-Léger-Vauban

Foire-Concours Saint-Léger-Vauban samedi 28 février 2026.

Le Montoir Saint-Léger-Vauban Yonne

Tarif : – – EUR

Début : 2026-02-28 07:00:00
fin : 2026-02-28 23:30:00

2026-02-28

Eleveurs et exposants, repas à partir de 12 h 30. Le soir, tomiflette suivie d’un bal.   .

Le Montoir Saint-Léger-Vauban 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   maisondeschamps89@live.fr

