Foire d’Alençon Orne Expo 2026 Alençon

La Foire d’Alençon Ornexpo, organisée par la Communauté Urbaine d’Alençon, revient au parc des expositions Anova du 26 février au 2 mars.

C’est un rendez-vous annuel incontournable du premier trimestre, qui rayonne sur les départements alentours et attire de nombreux visiteurs.

Elle aura cette année pour thème la moto, avec une exposition, de nombreuses animations en lien avec cette thématique.

La programmation complète arrive bientôt, encore un peu de patience….

La foire d’Alençon-Ornexpo, en chiffres c’est

Plus de 10 000 m2 de surface d’exposition,

Toujours très prisés, les secteurs d’activité habituels sont représentés vins, gastronomie, ameublement, loisirs de plein-air, habitat, automobile

5 jours de festivités et de commerce, avec une nocturne le vendredi soir jusqu’à 22h

Plus de 120 exposants

Alors rendez-vous du 26 février au 2 mars 2026 à Anova !

Bar et restauration sur place

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33

English : Foire d’Alençon Orne Expo 2026

