Foire d’Alençon Orne Expo 2026 Alençon
Foire d’Alençon Orne Expo 2026 Alençon jeudi 26 février 2026.
Foire d’Alençon Orne Expo 2026
171 Rue de Bretagne Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-26 10:00:00
fin : 2026-03-02 19:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Du 26 février 2026 au 02 mars 2026
Gratuit
Parc des expositions Anova, 171 rue de Bretagne, 61000 Alençon
Jeudi 10h 19h Vendredi 10h 22h Samedi 10h 20h Dimanche 10h 19h Lundi 10h 16h
La Foire d’Alençon Ornexpo, organisée par la Communauté Urbaine d’Alençon, revient au parc des expositions Anova du 26 février au 2 mars.
C’est un rendez-vous annuel incontournable du premier trimestre, qui rayonne sur les départements alentours et attire de nombreux visiteurs.
Elle aura cette année pour thème la moto, avec une exposition, de nombreuses animations en lien avec cette thématique.
La programmation complète arrive bientôt, encore un peu de patience….
La foire d’Alençon-Ornexpo, en chiffres c’est
Plus de 10 000 m2 de surface d’exposition,
Toujours très prisés, les secteurs d’activité habituels sont représentés vins, gastronomie, ameublement, loisirs de plein-air, habitat, automobile
5 jours de festivités et de commerce, avec une nocturne le vendredi soir jusqu’à 22h
Plus de 120 exposants
Alors rendez-vous du 26 février au 2 mars 2026 à Anova !
Horaires
Jeudi 10h 19h
Vendredi 10h 22h
Samedi 10h 20h
Dimanche 10h 19h
Lundi 10h 16h
Entrée gratuite pour tous
Bar et restauration sur place
Nocturne le vendredi soir jusqu’à 22h .
171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire d’Alençon Orne Expo 2026
L’événement Foire d’Alençon Orne Expo 2026 Alençon a été mis à jour le 2026-01-06 par OT CUA ALENCON