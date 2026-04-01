Foire d’Alligny-Cosne Place de la mairie Alligny-Cosne

Alligny-Cosne

Foire d’Alligny-Cosne

Place de la mairie Le bourg Alligny-Cosne Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 07:00:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Rendez-vous toute la journée pour la foire d’Alligny ! Brocante, foire commerciale et artisanale avec producteurs locaux et artisans créateurs.

Au programme

– de 7h à 18h dans le bourg foire et brocante, manège, tir aux ballons, exposition de vieux tracteurs, démonstration de foot, démonstration de twirling, tombola, initiation aux rollers.

Animations offertes aux enfants maquillage, balades à poney, tour de manège (pour les écoliers de la maternelle du village).

Restauration sur place avec food-trucks (burger, crêpes, barbe à papa, churros), la P’tite Boulang et le Bar A Ka.

Buvette des pompiers et du comité des fêtes toute la journée.

– à 21h30 feu d’artifice au stade

– à 22h saoirée dansante avec DJ à la salle des fêtes.

Organisé par le Comité des fêtes Alligny en Fête,l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et la Municipalité. .

Place de la mairie Le bourg Alligny-Cosne 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté allignyenfete@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire d’Alligny-Cosne

L’événement Foire d’Alligny-Cosne Alligny-Cosne a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Bourgogne Coeur de Loire