Foire d’Amathay-Vésigneux Salle des fêtes Amathay-Vésigneux Amathay-Vésigneux

Foire d’Amathay-Vésigneux

Salle des fêtes Amathay-Vésigneux 23 GRANDE RUE Amathay-Vésigneux Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 17:00:00

fin : 2026-04-24 23:00:00

Date(s) :

2026-04-24

1er marché nocturne de la Foire d’Amathay-Vésigneux. Une trentaine d’exposants vous attendent sur site

Petite restauration possible sur place et Buvette. .

Salle des fêtes Amathay-Vésigneux 23 GRANDE RUE Amathay-Vésigneux 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 04 99 76 0602049976

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English : Foire d’Amathay-Vésigneux

L’événement Foire d’Amathay-Vésigneux Amathay-Vésigneux a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON