Foire d’antan Parc du Grand Jardin Galluis

Foire d'antan Dimanche 21 septembre, 11h00 Parc du Grand Jardin Yvelines

Grande foire d’antan organisée par l’association « Galluis en fête » à l’occasion des Journées européennes du patrimoine !

Venez profiter de nombreux jeux en bois, offrir à vos enfants un petit tour de manège artisanal, déguster de bonnes crêpes, ou encore participer au concours de la planche à scores et à un grand rallye-enquête avec lots à la clef.

Parc du Grand Jardin Rue de la Mairie 78490 Galluis Galluis 78490 Yvelines Île-de-France

© Galluis en fête