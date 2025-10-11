Foire d’Artix Artix
Foire d’Artix Artix samedi 11 octobre 2025.
Foire d’Artix
Artix Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Programme à venir. .
Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 84 28 commerce@cc-lacqorthez.fr
English : Foire d’Artix
German : Foire d’Artix
Italiano :
Espanol : Foire d’Artix
L’événement Foire d’Artix Artix a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Coeur de Béarn