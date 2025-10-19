Foire d’Automne à Arudy Arudy
Foire d’Automne à Arudy
Place de l’Hôtel de ville Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Le programme
Ouverture à 10h
Toute la journée
– Marché artisanal et de producteurs
– Promenade en calèche gratuite
– Exposition des artisans, des entreprises et associations Arudyennes
Au champ
– Ferme pédagogique
-Battage à l’ancienne avec l’association Lys Nouste Vilatge
– Démonstration de chiens de berger
– Fauchage à l’ancienne
– Four à pain (bois)
– Maquillage enfants
10h 12h Concours de chevaux de traits
11h Lâcher de pigeons voyageurs (sous conditions) , Corso avec groupes folkloriques
12h15 Remise des prix du concours de chevaux
14h 17h Concours d’étalons
14h30 Passage des groupes sur scène LOU CUYALA D’AUSSAU , LOUS TCHANQUES CHALOSSE (Echassiers), EL ROCIO (Flamenco) .
Place de l’Hôtel de ville Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 80 44
