Foire d’Automne à Arudy Arudy

Foire d’Automne à Arudy

Place de l’Hôtel de ville Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Le programme

Ouverture à 10h

Toute la journée

– Marché artisanal et de producteurs

– Promenade en calèche gratuite

– Exposition des artisans, des entreprises et associations Arudyennes

Au champ

– Ferme pédagogique

-Battage à l’ancienne avec l’association Lys Nouste Vilatge

– Démonstration de chiens de berger

– Fauchage à l’ancienne

– Four à pain (bois)

– Maquillage enfants

10h 12h Concours de chevaux de traits

11h Lâcher de pigeons voyageurs (sous conditions) , Corso avec groupes folkloriques

12h15 Remise des prix du concours de chevaux

14h 17h Concours d’étalons

14h30 Passage des groupes sur scène LOU CUYALA D’AUSSAU , LOUS TCHANQUES CHALOSSE (Echassiers), EL ROCIO (Flamenco) .

Place de l’Hôtel de ville Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 80 44

