Foire d’automne à Villers-Bocage Rue Richard Lenoir Villers-Bocage

Foire d’automne à Villers-Bocage Rue Richard Lenoir Villers-Bocage samedi 18 octobre 2025.

Foire d’automne à Villers-Bocage

Rue Richard Lenoir Place Charles de Gaulle Villers-Bocage Calvados

Début : Samedi Samedi 2025-10-18

fin : 2025-10-19

2025-10-18

Villers-Bocage accueille sa première foire d’automne, un événement ouvert à tous pour découvrir le savoir-faire des commerçants, artisans et entreprises locales.

Plus de 30 exposants seront présents habitat, services, mode, beauté, loisirs, gourmandise…

Un rendez-vous convivial pour toute la famille, organisé par l’UCIA du Pré-Bocage. .

Rue Richard Lenoir Place Charles de Gaulle Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie

English : Foire d’automne à Villers-Bocage

Villers-Bocage is hosting its first Autumn Fair, an event open to all to discover the expertise of local traders, craftsmen and businesses.

More than 30 exhibitors will be present, covering housing, services, fashion, beauty, leisure and gourmet foods…

A convivial event for the whole family

German : Foire d’automne à Villers-Bocage

In Villers-Bocage findet die erste Herbstmesse statt, eine für alle offene Veranstaltung, bei der Sie das Know-how der örtlichen Händler, Handwerker und Unternehmen entdecken können.

Mehr als 30 Aussteller werden anwesend sein: Wohnen, Dienstleistungen, Mode, Schönheit, Freizeit, Leckereien…

Ein geselliger Treffpunkt für die ganze Familie

Italiano :

Villers-Bocage ospita la sua prima fiera autunnale, un evento aperto a tutti per scoprire le competenze dei commercianti, degli artigiani e delle imprese locali.

Saranno presenti più di 30 espositori, che spazieranno dalla casa ai servizi, dalla moda alla bellezza, dal tempo libero alle prelibatezze.

Un incontro amichevole per tutta la famiglia!

Espanol :

Villers-Bocage acoge su primera feria de otoño, un evento abierto a todos para descubrir el saber hacer de los comerciantes, artesanos y empresas locales.

Habrá más de 30 expositores, que abarcarán desde la vivienda y los servicios hasta la moda, la belleza, el ocio y los manjares.

Un encuentro agradable para toda la familia

