Foire d’automne et rue Maginot Bar-le-Duc dimanche 9 novembre 2025.

Foire d’automne

et rue Maginot Boulevard de la Rochelle Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 08:30:00

fin : 2025-11-09 18:30:00

2025-11-09

Cet événement rythme l’automne barisien depuis de nombreuses années. L’occasion pour les badauds de partir à la recherche des bonnes affaires sur les nombreux stands présents lors de cette journée de fête populaire vêtements, maroquinerie, décoration, alimentation, bijoux …Tout public

et rue Maginot Boulevard de la Rochelle Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 87 86 91 21

English :

This event has been the rhythm of autumn in Baris for many years. It’s an opportunity for onlookers to shop for bargains at the many stalls present on this popular day of festivities: clothing, leather goods, decoration, food, jewelry?

German :

Diese Veranstaltung bestimmt seit vielen Jahren den Rhythmus des Herbstes in Baris. Die Gelegenheit für Schaulustige, sich auf die Suche nach Schnäppchen an den zahlreichen Ständen zu begeben, die an diesem Tag des Volksfestes vertreten sind: Kleidung, Lederwaren, Dekoration, Lebensmittel, Schmuck?

Italiano :

Da molti anni questo evento è un appuntamento fisso dell’autunno a Baris. È un’occasione per gli spettatori di fare acquisti a prezzi stracciati presso le numerose bancarelle offerte durante questa popolare giornata di festa: vestiti, articoli in pelle, decorazioni, cibo, gioielli?

Espanol :

Desde hace muchos años, este acontecimiento es una cita habitual del otoño en Baris. Es una oportunidad para que los curiosos compren gangas en los numerosos puestos que se ofrecen durante este popular día de fiesta: ropa, artículos de cuero, adornos, comida, joyas..

