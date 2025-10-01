Foire d’automne Cernay

Foire d’automne Cernay mercredi 1 octobre 2025.

Foire d’automne

Cernay Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-10-01 08:00:00

fin : 2025-10-01 18:00:00

2025-10-01

Braderie annuelle expositions des commerçants locaux et de nombreux artisans de toute la France. Manège, exposition de voitures…

Venez faire un tour à l’historique Foire d’Automne de Cernay ! C’est au cœur de la ville que plus de 80 exposants vous inviterons à découvrir leur stand commerçants locaux, artisans, exposition de voitures anciennes, petite restauration, animations pour enfants, trampoline, manège, pêche au canard… Ambiance festive et conviviale assurée pour petits et grands ! .

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 7 71 08 13 47 contact@lesvitrinesdecernay.com

English :

Annual flea market: exhibitions of local traders and many craftsmen from all over France. Carousel, car show…

German :

Jährliche Braderie: Ausstellungen der lokalen Händler und zahlreicher Handwerker aus ganz Frankreich. Karussell, Autoausstellung…

Italiano :

Mercato delle pulci annuale: esposizioni di commercianti locali e di numerosi artigiani provenienti da tutta la Francia. Giostra, esposizione di auto…

Espanol :

Rastro anual: exposiciones de comerciantes locales y de numerosos artesanos de toda Francia. Tiovivo, exposición de coches…

L'événement Foire d'automne Cernay a été mis à jour le 2025-08-28