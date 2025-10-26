Foire d’automne Châtillon-en-Diois

Foire d’automne Châtillon-en-Diois dimanche 26 octobre 2025.

Foire d’automne

Village Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 09:00:00

fin : 2025-10-26 19:00:00

Date(s) :

2025-10-26

Les Jeunes Loups Chatillonnais organisent la traditionnelle foire d’automne. Artisans, exposants, buvette et restauration dans l’un des plus beaux villages de France.

.

Village Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 50 12 94 jeunesloupschatillonnais@hotmail.fr

English :

The Jeunes Loups Chatillonnais organize the traditional autumn fair. Craftsmen, exhibitors, refreshments and catering in one of France’s most beautiful villages.

German :

Die Jeunes Loups Chatillonnais organisieren den traditionellen Herbstmarkt. Handwerker, Aussteller, Imbissbuden und Restaurants in einem der schönsten Dörfer Frankreichs.

Italiano :

I Jeunes Loups Chatillonnais organizzano la tradizionale fiera autunnale. Artigiani, espositori, rinfreschi e cibo in uno dei più bei villaggi di Francia.

Espanol :

Los Jeunes Loups Chatillonnais organizan la tradicional feria de otoño. Artesanos, expositores, refrescos y comida en uno de los pueblos más bonitos de Francia.

L’événement Foire d’automne Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme du Pays Diois