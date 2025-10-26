Foire d’automne Châtillon-en-Diois
Foire d’automne Châtillon-en-Diois dimanche 26 octobre 2025.
Foire d’automne
Village Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26 19:00:00
Date(s) :
2025-10-26
Les Jeunes Loups Chatillonnais organisent la traditionnelle foire d’automne. Artisans, exposants, buvette et restauration dans l’un des plus beaux villages de France.
.
Village Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 50 12 94 jeunesloupschatillonnais@hotmail.fr
English :
The Jeunes Loups Chatillonnais organize the traditional autumn fair. Craftsmen, exhibitors, refreshments and catering in one of France’s most beautiful villages.
German :
Die Jeunes Loups Chatillonnais organisieren den traditionellen Herbstmarkt. Handwerker, Aussteller, Imbissbuden und Restaurants in einem der schönsten Dörfer Frankreichs.
Italiano :
I Jeunes Loups Chatillonnais organizzano la tradizionale fiera autunnale. Artigiani, espositori, rinfreschi e cibo in uno dei più bei villaggi di Francia.
Espanol :
Los Jeunes Loups Chatillonnais organizan la tradicional feria de otoño. Artesanos, expositores, refrescos y comida en uno de los pueblos más bonitos de Francia.
L’événement Foire d’automne Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme du Pays Diois