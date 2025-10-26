Foire d’automne de Beaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne
Foire d’automne de Beaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne dimanche 26 octobre 2025.
Foire d’automne de Beaulieu-sur-Dordogne
Place du Champ de Mars Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
La Foire d’automne rassemble un vide-greniers et un marché de producteurs locaux au cœur de Beaulieu-sur-Dordogne. Ce rendez-vous convivial est l’occasion parfaite pour chiner, découvrir des produits du terroir et profiter d’un cadre automnal et animé
Organisée par le comité des fêtes .
Place du Champ de Mars Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 11 31
English : Foire d’automne de Beaulieu-sur-Dordogne
German : Foire d’automne de Beaulieu-sur-Dordogne
Italiano :
Espanol : Foire d’automne de Beaulieu-sur-Dordogne
L’événement Foire d’automne de Beaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2025-09-19 par Corrèze Tourisme