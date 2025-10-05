Foire d’automne La Châtaigneraie
Foire d’automne La Châtaigneraie dimanche 5 octobre 2025.
Foire d’automne
La Châtaigneraie Vendée
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Marché, foire, animations
Place des halles, rue du commerce, rue de Beauregard et champ de Foire
Marché de producteurs et créateurs, marchands ambulants, fête foraine, structure gonflable, nombreux commerces ouverts.
initiation cirque de 14h00 à 16h00 et spectacle à 17h00
– Comice agricole, concours charolais et caprin les 4 et 5 octobre place du champ de foire.
– portes ouvertes à la Vendéthèque
– Déambulation rosalie musicale. .
La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire mairie@la-chataigneraie.fr
English :
Market, fair, entertainment
German :
Markt, Jahrmarkt, Animationen
Italiano :
Mercato, fiera, intrattenimento
Espanol :
Mercado, feria, entretenimiento
L’événement Foire d’automne La Châtaigneraie a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin