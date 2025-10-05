Foire d’automne La Châtaigneraie

Foire d’automne La Châtaigneraie dimanche 5 octobre 2025.

Foire d’automne

La Châtaigneraie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Marché, foire, animations

Place des halles, rue du commerce, rue de Beauregard et champ de Foire

Marché de producteurs et créateurs, marchands ambulants, fête foraine, structure gonflable, nombreux commerces ouverts.

initiation cirque de 14h00 à 16h00 et spectacle à 17h00

– Comice agricole, concours charolais et caprin les 4 et 5 octobre place du champ de foire.

– portes ouvertes à la Vendéthèque

– Déambulation rosalie musicale. .

La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire mairie@la-chataigneraie.fr

English :

Market, fair, entertainment

German :

Markt, Jahrmarkt, Animationen

Italiano :

Mercato, fiera, intrattenimento

Espanol :

Mercado, feria, entretenimiento

L’événement Foire d’automne La Châtaigneraie a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin