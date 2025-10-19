Foire d’automne Laussonne

Foire d’automne Laussonne dimanche 19 octobre 2025.

Foire d’automne

Place de la mairie Laussonne Haute-Loire

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Foire d’automne, en 2025: sur le thème Vieilles mécaniques .

Place de la mairie Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 99 02 01 comitefoirelaussonne@gmail.com

English :

Autumn Fair, 2025: on the theme of Old machines .

German :

Herbstmesse 2025: Thema Alte Mechanik .

Italiano :

Fiera d’autunno, 2025: sul tema Vecchie macchine .

Espanol :

Feria de Otoño, 2025: sobre el tema Máquinas antiguas .

L’événement Foire d’automne Laussonne a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal