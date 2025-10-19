Foire d’automne Laussonne
Foire d’automne Laussonne dimanche 19 octobre 2025.
Foire d’automne
Place de la mairie Laussonne Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Foire d’automne, en 2025: sur le thème Vieilles mécaniques .
.
Place de la mairie Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 99 02 01 comitefoirelaussonne@gmail.com
English :
Autumn Fair, 2025: on the theme of Old machines .
German :
Herbstmesse 2025: Thema Alte Mechanik .
Italiano :
Fiera d’autunno, 2025: sul tema Vecchie macchine .
Espanol :
Feria de Otoño, 2025: sobre el tema Máquinas antiguas .
L’événement Foire d’automne Laussonne a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal