Foire d’automne Le Châtelet-sur-Retourne

Foire d’automne Le Châtelet-sur-Retourne vendredi 24 octobre 2025.

Foire d’automne

7 rue des Remparts Le Châtelet-sur-Retourne Ardennes

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-25

2025-10-24

Profitez de cette Foire d’automne pour faire le plein de produits locaux.Le vendredi présence du Rucher d’Amélie (produit apicole) et de Comme à la maison (biscuits)Le samedi présence de l’Herbier des saveurs (infusions et aromates), de Faniel & fils (champagne) et des Vergers Courtois (pommes, poires et jus)

7 rue des Remparts Le Châtelet-sur-Retourne 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 80 69 laireagrange@orange.fr

English :

Friday: Rucher d’Amélie (beekeeping products) and Comme à la maison (cookies)Saturday: Herbier des saveurs (infusions and herbs), Faniel & fils (champagne) and Vergers Courtois (apples, pears and juice)

German :

Nutzen Sie diese Herbstmesse, um sich mit lokalen Produkten einzudecken.Freitag: Anwesenheit von Le Rucher d’Amélie (Bienenprodukte) und Comme à la maison (Kekse)Samstag: Anwesenheit von L’Herbier des saveurs (Kräutertees und Aromaten), Faniel & fils (Champagner) und Les Vergers Courtois (Äpfel, Birnen und Säfte)

Italiano :

Venerdì: Rucher d’Amélie (prodotti dell’apicoltura) e Comme à la maison (biscotti) Sabato: Herbier des saveurs (infusi ed erbe), Faniel & fils (champagne) e Vergers Courtois (mele, pere e succhi)

Espanol :

Viernes: Rucher d’Amélie (productos apícolas) y Comme à la maison (galletas)Sábado: Herbier des saveurs (infusiones y hierbas), Faniel & fils (champán) y Vergers Courtois (manzanas, peras y zumo)

