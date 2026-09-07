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AGENDA · Marthon

Foire d’automne Marthon

dimanche 18 octobre 2026 · Marthon

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Adresse
Bourg de Marthon
Ville
16380 Marthon
Département
Charente
Tarif

Marthon

Foire d’automne

Bourg de Marthon Marthon Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Foire d’automne organisée par l’Amicale Laïque
Au profit des enfants de l’école
Avec le soutien de la commune de Marthon
  .

Bourg de Marthon Marthon 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 09 09 15  lous.marthounes@gmail.com

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English :

Fall Fair Organized by the Amicale La%EFque
To benefit the schoolchildren
With the support of the town of Marthon

L’événement Foire d’automne Marthon a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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