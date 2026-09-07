Foire d’automne Marthon
dimanche 18 octobre 2026 · Marthon
Informations pratiques
Marthon
Foire d’automne
Bourg de Marthon Marthon Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Foire d’automne organisée par l’Amicale Laïque
Au profit des enfants de l’école
Avec le soutien de la commune de Marthon
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Bourg de Marthon Marthon 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 09 09 15 lous.marthounes@gmail.com
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English :
Fall Fair Organized by the Amicale La%EFque
To benefit the schoolchildren
With the support of the town of Marthon
L’événement Foire d’automne Marthon a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord