Informations pratiques

Marthon

Foire d’automne

Bourg de Marthon Marthon Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Foire d’automne organisée par l’Amicale Laïque

Au profit des enfants de l’école

Avec le soutien de la commune de Marthon

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Bourg de Marthon Marthon 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 09 09 15 lous.marthounes@gmail.com

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English :

Fall Fair Organized by the Amicale La%EFque

To benefit the schoolchildren

With the support of the town of Marthon

L’événement Foire d’automne Marthon a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord