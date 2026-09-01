Informations pratiques

Nailloux

FOIRE D’AUTOMNE

Esplanade de la Fraternité Nailloux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Une matinée conviviale dédiée aux savoir-faire locaux, à la découverte des créateurs, artisans et entrepreneurs de Nailloux.

Partez à la rencontre des talents locaux lors de la Foire d’Automne à Nailloux. Vous découvrirez un rendez-vous chaleureux consacré aux artisans, créateurs et entrepreneurs qui font vivre le territoire au quotidien.

Au fil de votre promenade sur la Place de la Fraternité, vous pourrez échanger avec des professionnels locaux, découvrir leurs activités, leurs créations et leurs savoir-faire dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Dimanche 20 septembre, de 10h à 13h, cette matinée vous invite à prendre le temps de rencontrer celles et ceux qui participent à la vie économique et artisanale du village, dans un cadre agréable propice aux échanges et à la découverte. .

Esplanade de la Fraternité Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie nec.nailloux@gmail.com

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English :

A fun-filled morning dedicated to local crafts, featuring the creators, artisans, and entrepreneurs of Nailloux.

L’événement FOIRE D’AUTOMNE Nailloux a été mis à jour le 2026-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE