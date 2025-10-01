Foire d’automne Nozeroy

Foire d’automne Nozeroy mercredi 1 octobre 2025.

Foire d’automne

Nozeroy Jura

Centre ville piéton.
De nombreux exposants.
Toute la jounée, organisée par l’APERN, association des commerçants.   .

Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 13 32 

