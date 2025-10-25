Foire d’automne Rion-des-Landes

Foire d'automne Rion-des-Landes samedi 25 octobre 2025.

Foire d’automne

Rue de Mâa Rion-des-Landes Landes

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-26

2025-10-25

L’éco-lieu Jeannot organisa sa foire d’automne le Samedi 05 octobre 2024.

Dès 10h, Marché Producteurs et Artisans, Ateliers, Animations, Jeux, Expos…

SCENE OUVERTE & CONCERTS DAVID CAIROL & WEEDINGDUB

Entrée à prix libre et nécessaire

Camping , restauration et buvette sur place

CB acceptée

Le collectif CKOIÇA vous invite à la FÊTE DE L’AUTOMNE à l’écolieu Jeanot ! L’édition marque aussi le lancement des festivités des 20 ans de l’asso, jusqu’à fin 2026.

Samedi dès 18h apéro avec Batukalandes, concerts Howling Kloud (soul/folk) & ZETKIN (punk basque), puis Youth Tribe Sound System (dub). Repas sur réservation.

Dimanche dès 10h marché de producteurs, ateliers, jeux, troc, ferme pédagogique, restauration & buvette. Côté musique Esquipadje de la Lutz (chants gascons, orgue de Barbarie) à 11h, et Olivero de Sukh Mahal en set électro-mystique inspiré des musiques tsiganes & indiennes.

Entrée libre & prix libre (espèces/CB).

Venez fêter la fin de l’été, quelle que soit la météo ! .

Rue de Mâa Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 98 81 31

English : Foire d’automne

L’éco-lieu Jeannot organized its autumn fair on Saturday, October 05, 2024.

From 10am, Farmers’ and Craftsmen’s Market, Workshops, Entertainment, Games, Exhibitions…

OPEN SCENE & CONCERTS: DAVID CAIROL & WEEDINGDUB

Admission free and required

Camping, food and refreshments on site

Credit cards accepted

German : Foire d’automne

Der Öko-Ort Jeannot veranstaltete am Samstag, den 05. Oktober 2024, seine Herbstmesse.

Ab 10 Uhr: Markt mit Erzeugern und Handwerkern, Workshops, Animationen, Spiele, Ausstellungen…

OFFENE BÜHNE & KONZERTE: DAVID CAIROL & WEEDINGDUB

Eintritt zu freien und notwendigen Preisen

Camping , Essen und Trinken vor Ort

CB akzeptiert

Italiano :

L’Eco-lieu Jeannot ha organizzato la sua fiera autunnale sabato 05 ottobre 2024.

A partire dalle 10, mercato dei produttori e degli artigiani, laboratori, intrattenimento, giochi, mostre…

PALCO APERTO E CONCERTI: DAVID CAIROL & WEEDINGDUB

Ingresso libero e obbligatorio

Campeggio, cibo e ristoro in loco

Carte di credito accettate

Espanol : Foire d’automne

El Jeannot Eco-lieu organizó su feria de otoño el sábado 05 de octubre 2024.

Desde las 10h, Mercado de productores y artesanos, Talleres, Entretenimiento, Juegos, Exposiciones…

ESCENARIO ABIERTO Y CONCIERTOS DAVID CAIROL & WEEDINGDUB

Entrada gratuita y obligatoria

Camping, comida y refrescos in situ

Se aceptan tarjetas de crédito

