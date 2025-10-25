Foire d’automne Rion-des-Landes
Foire d’automne Rion-des-Landes samedi 25 octobre 2025.
Foire d’automne
Rue de Mâa Rion-des-Landes Landes
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-26
2025-10-25
L’éco-lieu Jeannot organisa sa foire d’automne le Samedi 05 octobre 2024.
Dès 10h, Marché Producteurs et Artisans, Ateliers, Animations, Jeux, Expos…
SCENE OUVERTE & CONCERTS DAVID CAIROL & WEEDINGDUB
Entrée à prix libre et nécessaire
Camping , restauration et buvette sur place
CB acceptée
Le collectif CKOIÇA vous invite à la FÊTE DE L’AUTOMNE à l’écolieu Jeanot ! L’édition marque aussi le lancement des festivités des 20 ans de l’asso, jusqu’à fin 2026.
Samedi dès 18h apéro avec Batukalandes, concerts Howling Kloud (soul/folk) & ZETKIN (punk basque), puis Youth Tribe Sound System (dub). Repas sur réservation.
Dimanche dès 10h marché de producteurs, ateliers, jeux, troc, ferme pédagogique, restauration & buvette. Côté musique Esquipadje de la Lutz (chants gascons, orgue de Barbarie) à 11h, et Olivero de Sukh Mahal en set électro-mystique inspiré des musiques tsiganes & indiennes.
Entrée libre & prix libre (espèces/CB).
Venez fêter la fin de l’été, quelle que soit la météo ! .
Rue de Mâa Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 98 81 31
English : Foire d’automne
L’éco-lieu Jeannot organized its autumn fair on Saturday, October 05, 2024.
From 10am, Farmers’ and Craftsmen’s Market, Workshops, Entertainment, Games, Exhibitions…
OPEN SCENE & CONCERTS: DAVID CAIROL & WEEDINGDUB
Admission free and required
Camping, food and refreshments on site
Credit cards accepted
German : Foire d’automne
Der Öko-Ort Jeannot veranstaltete am Samstag, den 05. Oktober 2024, seine Herbstmesse.
Ab 10 Uhr: Markt mit Erzeugern und Handwerkern, Workshops, Animationen, Spiele, Ausstellungen…
OFFENE BÜHNE & KONZERTE: DAVID CAIROL & WEEDINGDUB
Eintritt zu freien und notwendigen Preisen
Camping , Essen und Trinken vor Ort
CB akzeptiert
Italiano :
L’Eco-lieu Jeannot ha organizzato la sua fiera autunnale sabato 05 ottobre 2024.
A partire dalle 10, mercato dei produttori e degli artigiani, laboratori, intrattenimento, giochi, mostre…
PALCO APERTO E CONCERTI: DAVID CAIROL & WEEDINGDUB
Ingresso libero e obbligatorio
Campeggio, cibo e ristoro in loco
Carte di credito accettate
Espanol : Foire d’automne
El Jeannot Eco-lieu organizó su feria de otoño el sábado 05 de octubre 2024.
Desde las 10h, Mercado de productores y artesanos, Talleres, Entretenimiento, Juegos, Exposiciones…
ESCENARIO ABIERTO Y CONCIERTOS DAVID CAIROL & WEEDINGDUB
Entrada gratuita y obligatoria
Camping, comida y refrescos in situ
Se aceptan tarjetas de crédito
