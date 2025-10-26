FOIRE D’AUTOMNE Servian

FOIRE D’AUTOMNE Servian dimanche 26 octobre 2025.

FOIRE D’AUTOMNE

Servian Hérault

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Foire d’Automne ! Marché d’artisans, restauration, animations avec Les Bananes Flambées. Une journée conviviale à ne pas manquer !

Venez célébrer l’automne lors de la traditionnelle Foire d’Automne ! Marché avec exposants et artisans locaux, restauration assurée par le comité et animations festives avec Les Bananes Flambées. Une journée conviviale et chaleureuse organisée par le Comité des fêtes, idéale pour petits et grands ! .

Servian 34290 Hérault Occitanie +33 6 13 45 08 99

English :

Autumn Fair! Artisan market, food and drink, entertainment with Les Bananes Flambées. A convivial day not to be missed!

German :

Herbstmarkt (Foire d’Automne)! Kunsthandwerkermarkt, Essen und Trinken, Unterhaltung mit Les Bananes Flambées. Ein geselliger Tag, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Fiera d’autunno! Mercatino dell’artigianato, ristoranti e intrattenimento con Les Bananes Flambées. Una giornata conviviale da non perdere!

Espanol :

Feria de otoño Mercado de artesanía, restaurantes y animación con Les Bananes Flambées. Un día agradable que no debe perderse

