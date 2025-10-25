Foire d’automne Parking de la Michonnette Toul

Foire d'automne Parking de la Michonnette Toul samedi 25 octobre 2025.

Foire d’automne

Parking de la Michonnette 19B Avenue du Général Bigeard Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-25

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-10-25 2025-11-01

Ne manquez pas l’événement incontournable de la saison ! Venez profitez d’une ambiance festive, de stands gourmands, de produits artisanaux, d’attractions pour petits et grands.

Manèges Artisans locaux Délices d’automne

Invitez vos amis et votre famille, et venez célébrer avec nous les couleurs et les saveurs de l’automne.

Tarifs attractifs sur certains manèges

– les samedis 29 octobre et 5 novembre journée à -50% (sur les manèges participants)

– jeu gratuit avec tirage au sort

Profitez également du feu d’artifice le samedi 1er novembre à 20h !Tout public

Parking de la Michonnette 19B Avenue du Général Bigeard Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 70 00 contact@mairie-toul.fr

English :

Don’t miss the must-see event of the season! Come and enjoy the festive atmosphere, gourmet stalls, artisanal products and attractions for young and old.

Rides Local crafts Autumn delights

Invite your friends and family, and join us in celebrating the colors and flavors of autumn.

Attractive rates on certain rides:

– saturdays, October 29 and November 5: 50% off (on participating rides)

– free game with prize draw

And don’t miss the fireworks display on Saturday, November 1 at 8pm!

German :

Verpassen Sie nicht das unumgängliche Ereignis der Saison! Genießen Sie die festliche Atmosphäre, die Schlemmerstände, die handwerklichen Produkte und die Attraktionen für Groß und Klein.

Fahrgeschäfte Lokale Kunsthandwerker Herbstliche Köstlichkeiten

Laden Sie Ihre Freunde und Familie ein und feiern Sie mit uns die Farben und Geschmäcker des Herbstes.

Attraktive Preise auf einigen Fahrgeschäften

– samstag, 29. Oktober und 5. November: Tag mit -50% Rabatt (auf teilnehmenden Fahrgeschäften)

– kostenloses Spiel mit Verlosung

Genießen Sie außerdem das Feuerwerk am Samstag, den 1. November um 20 Uhr!

Italiano :

Non perdetevi l’evento imperdibile della stagione! Venite a godervi l’atmosfera di festa, gli stand gastronomici, i prodotti artigianali e le attrazioni per grandi e piccini.

Giostre Artigianato locale Delizie d’autunno

Invitate i vostri amici e familiari e unitevi a noi per celebrare i colori e i sapori dell’autunno.

Prezzi vantaggiosi su alcune giostre:

– sabato 29 ottobre e 5 novembre: 50% di sconto (sulle giostre aderenti)

– gioco gratuito con estrazione a premi

E non dimenticate lo spettacolo pirotecnico di sabato 1 novembre alle 20.00!

Espanol :

No se pierda la cita ineludible de la temporada Ven a disfrutar del ambiente festivo, los puestos de comida, los productos artesanales y las atracciones para grandes y pequeños.

Atracciones Artesanía local Delicias otoñales

Invite a sus amigos y familiares y únase a nosotros para celebrar los colores y sabores del otoño.

Precios especiales en algunas atracciones:

– sábados 29 de octubre y 5 de noviembre: 50% de descuento (en las atracciones participantes)

– juego gratuito con sorteo

Y no se olvide de los fuegos artificiales del sábado 1 de noviembre a las 20.00 h

L’événement Foire d’automne Toul a été mis à jour le 2025-10-15 par MT TERRES TOULOISES