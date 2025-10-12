Foire d’automne Site de la Chassagne Videix

Foire d'automne Site de la Chassagne Videix dimanche 12 octobre 2025.

Site de la Chassagne Lieu-dit La Chassagne Videix Haute-Vienne

Tarif : – – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Le Comité des Fêtes de Videix vous invite à la traditionnelle Foire d’Automne ! Venez profiter d’une journée animée par la banda de Saint-Junien, avec de nombreuses activités pour petits et grands.

Découvrez l’exposition de véhicules anciens, admirez le travail des artisans locaux, et assistez à la fabrication de jus de pommes. Pour les enfants, une balade à poneys ainsi qu’une petite fête foraine seront au rendez-vous !

Pour les gourmands, une buvette et un repas convivial seront proposés à midi. Réservation obligatoire pour le repas. .

