Foire d’automne Site de la Chassagne Videix
Site de la Chassagne Lieu-dit La Chassagne Videix Haute-Vienne
Le Comité des Fêtes de Videix vous invite à la traditionnelle Foire d’Automne ! Venez profiter d’une journée animée par la banda de Saint-Junien, avec de nombreuses activités pour petits et grands.
Découvrez l’exposition de véhicules anciens, admirez le travail des artisans locaux, et assistez à la fabrication de jus de pommes. Pour les enfants, une balade à poneys ainsi qu’une petite fête foraine seront au rendez-vous !
Pour les gourmands, une buvette et un repas convivial seront proposés à midi. Réservation obligatoire pour le repas. .
Site de la Chassagne Lieu-dit La Chassagne Videix 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 33 89 07
