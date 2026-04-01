Foire de Bacchus Place de la Mairie Migé
Foire de Bacchus Place de la Mairie Migé dimanche 26 avril 2026.
Migé
Foire de Bacchus
Place de la Mairie 11 Place de la Mairie Migé Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
Date(s) :
2026-04-26
La Foire de Bacchus à Migé est un rendez-vous convivial et gourmand qui célèbre pleinement l’art de vivre bourguignon autour du vin et des produits du terroir.
Organisée chaque année au printemps, cette foire met à l’honneur les savoir-faire locaux dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous.
Au programme
Vins et bières artisanales à découvrir directement auprès des producteurs
Dégustations pour éveiller les papilles et échanger autour des saveurs
Ventes sur place pour repartir avec ses coups de cœur
Rencontres avec les vignerons et artisans, pour mieux comprendre leur passion et leur métier
Produits du terroir spécialités locales, gourmandises et savoir-faire régionaux
Fleurs et plants pour prolonger l’expérience chez soi
Restauration sur place pour profiter pleinement de la journée en famille ou entre amis
Dans ce village viticole de l’Yonne, où la vigne fait partie de l’identité locale, cette foire est une belle occasion de vivre un moment authentique, entre découvertes gustatives, échanges humains et plaisir de flâner.
Une sortie idéale pour une journée conviviale, mêlant dégustation, rencontres et immersion dans les richesses du terroir bourguignon. .
Place de la Mairie 11 Place de la Mairie Migé 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-mige@orange.fr
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English : Foire de Bacchus
L’événement Foire de Bacchus Migé a été mis à jour le 2026-04-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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