Foire de Bacchus Place de la Mairie Migé

Migé

Foire de Bacchus

Place de la Mairie 11 Place de la Mairie Migé Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-26

La Foire de Bacchus à Migé est un rendez-vous convivial et gourmand qui célèbre pleinement l’art de vivre bourguignon autour du vin et des produits du terroir.

Organisée chaque année au printemps, cette foire met à l’honneur les savoir-faire locaux dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous.

Au programme

Vins et bières artisanales à découvrir directement auprès des producteurs

Dégustations pour éveiller les papilles et échanger autour des saveurs

Ventes sur place pour repartir avec ses coups de cœur

Rencontres avec les vignerons et artisans, pour mieux comprendre leur passion et leur métier

Produits du terroir spécialités locales, gourmandises et savoir-faire régionaux

Fleurs et plants pour prolonger l’expérience chez soi

Restauration sur place pour profiter pleinement de la journée en famille ou entre amis

Dans ce village viticole de l’Yonne, où la vigne fait partie de l’identité locale, cette foire est une belle occasion de vivre un moment authentique, entre découvertes gustatives, échanges humains et plaisir de flâner.

Une sortie idéale pour une journée conviviale, mêlant dégustation, rencontres et immersion dans les richesses du terroir bourguignon. .

Place de la Mairie 11 Place de la Mairie Migé 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-mige@orange.fr

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English : Foire de Bacchus

L’événement Foire de Bacchus Migé a été mis à jour le 2026-04-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !