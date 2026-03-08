FOIRE DE BÉZIERS 2026 Béziers

FOIRE DE BÉZIERS 2026 Béziers jeudi 26 mars 2026.

FOIRE DE BÉZIERS 2026

Avenue du Viguier Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-26

Quatre jours de découvertes près de 200 exposants, des cadeaux à gagner chaque jour, des animations variées, des jeux, des concours et une ambiance festive !
Quatre jours de découvertes près de 200 exposants, des cadeaux à gagner chaque jour, des animations variées, des jeux, des concours et une ambiance festive !
Programme détaillé à venir.   .

Avenue du Viguier Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 80 99 59 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Four days of discoveries: nearly 200 exhibitors, prizes to be won every day, a variety of events, games, competitions and a festive atmosphere!

L’événement FOIRE DE BÉZIERS 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34

Prochains événements à Béziers