FOIRE DE BÉZIERS 2026 Béziers
Avenue du Viguier Béziers Hérault
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-29
Quatre jours de découvertes près de 200 exposants, des cadeaux à gagner chaque jour, des animations variées, des jeux, des concours et une ambiance festive !
Avenue du Viguier Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 80 99 59
Four days of discoveries: nearly 200 exhibitors, prizes to be won every day, a variety of events, games, competitions and a festive atmosphere!
