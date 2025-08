Foire de Bourail Hippodrome de Téné, à quelques kilomètres du centre‑ville de Bourail, en bordure de la RT1 vers Nessadiou Bourail

Hippodrome de Téné, à quelques kilomètres du centre‑ville de Bourail, en bordure de la RT1 vers Nessadiou Hippodrome de Téné Bourail Nouvelle-Calédonie

Début : Vendredi 2025-08-15

fin : 2025-08-17

2025-08-15

La Foire de Bourail est le plus grand événement agricole et rural de Nouvelle-Calédonie. Chaque mois d’août, des milliers de visiteurs se retrouvent à l’hippodrome de Téné pour découvrir le monde broussard.

Hippodrome de Téné, à quelques kilomètres du centre‑ville de Bourail, en bordure de la RT1 vers Nessadiou Hippodrome de Téné Bourail 98870 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +33 412104 secretariat@foiredebourail.nc

English :

The Foire de Bourail is the biggest agricultural and rural event in New Caledonia. Every August, thousands of visitors gather at the Téné racecourse to discover the world of Broussard.

German :

Die Foire de Bourail ist die größte landwirtschaftliche und ländliche Veranstaltung in Neukaledonien. Jeden August finden sich Tausende von Besuchern auf der Pferderennbahn von Téné ein, um die Welt von Broussard kennenzulernen.

Italiano :

La Fiera di Bourail è il più grande evento agricolo e rurale della Nuova Caledonia. Ogni agosto, migliaia di visitatori si riuniscono all’ippodromo di Téné per scoprire il mondo dei Broussard.

Espanol :

La Feria de Bourail es el mayor acontecimiento agrícola y rural de Nueva Caledonia. Cada mes de agosto, miles de visitantes se dan cita en el hipódromo de Téné para descubrir el mundo del Broussard.

