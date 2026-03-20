Foire de Bourail Hippodrome de Téné, à quelques kilomètres du centre‑ville de Bourail, en bordure de la RT1 vers Nessadiou Bourail

Foire de Bourail

Hippodrome de Téné, à quelques kilomètres du centre‑ville de Bourail, en bordure de la RT1 vers Nessadiou Hippodrome de Téné Bourail Nouvelle-Calédonie

Tarif : 500 – 500 – 500 EUR

500 XPF par personne et par voiture.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

La Foire de Bourail est le plus grand événement agricole et rural de Nouvelle-Calédonie. Chaque mois d’août, des milliers de visiteurs se retrouvent à l’hippodrome de Téné pour découvrir le monde broussard.

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Hippodrome de Téné, à quelques kilomètres du centre‑ville de Bourail, en bordure de la RT1 vers Nessadiou Hippodrome de Téné Bourail 98870 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +33 412104 secretariat@foiredebourail.nc

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English : Bourail Fair

The Bourail Fair is the largest agricultural and rural event in New Caledonia. Every August, thousands of visitors gather at the Téné racecourse to discover the countryside lifestyle.

L’événement Foire de Bourail Bourail a été mis à jour le 2026-03-18 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie