Foire de Carnaval Metz

Foire de Carnaval

Place de la République Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-13 19:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-14 2026-03-02

La traditionnelle Foire de Carnaval fait son retourt sur la place de la République.

Le public pourra profiter de 19 manèges variés, allant du trampoline au karting enfantin, en passant par le toboggan, la boîte à rire, les chaises volantes ou encore les structures gonflables. Les amateurs de défis trouveront leur bonheur parmi 16 jeux d’adresse, avec notamment le jeu de cascades, la pêche aux canards, les jeux façon casino ou encore les pinces. Enfin, 5 stands alimentaires viendront compléter l’offre avec des incontournables gourmands churros, crêpes, gaufres, snack, glaces et confiseries.Tout public

.

Place de la République Metz 57000 Moselle Grand Est +33 800 89 18 91

English :

The traditional Carnival Fair returns to the Place de la République.

The public can enjoy 19 different rides, from trampolines to go-karts, slides, laughing boxes, flying chairs and inflatables. Challenge seekers will be delighted by 16 games of skill, including stunts, duck fishing, casino-style games and tongs. Last but not least, 5 food stands will round off the offer with gourmet must-haves: churros, pancakes, waffles, snacks, ice creams and sweets.

