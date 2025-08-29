Foire de Chalons en Champagne chalons en champagne Châlons-en-Champagne
Foire de Chalons en Champagne chalons en champagne Châlons-en-Champagne vendredi 29 août 2025.
Foire de Chalons en Champagne 29 août – 8 septembre chalons en champagne Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-08-29T10:00:00 – 2025-08-29T17:30:00
Fin : 2025-09-08T10:00:00 – 2025-09-08T17:30:00
chalons en champagne chalons en champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
Foire de Chalons en Champagne