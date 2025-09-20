Foire de Chantôme Éguzon-Chantôme

samedi 20 septembre 2025.

Foire de Chantôme

Éguzon-Chantôme Indre

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-20 09:00:00

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Foire primée de Chantôme à Eguzon.

Grande foire au bétail lieu dit Chantôme toute la journée avec animations, concours de bétail, produits du terroir, bal gratuit… .

Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 04

English :

Chantôme’s award-winning fair

German :

Preisgekrönte Messe in Chantôme

Italiano :

La fiera pluripremiata di Chantôme

Espanol :

La galardonada feria de Chantôme

