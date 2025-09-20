Foire de Chantôme Éguzon-Chantôme
Foire de Chantôme Éguzon-Chantôme samedi 20 septembre 2025.
Foire de Chantôme
Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20 09:00:00
Foire primée de Chantôme à Eguzon.
Grande foire au bétail lieu dit Chantôme toute la journée avec animations, concours de bétail, produits du terroir, bal gratuit… .
Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 04
English :
Chantôme’s award-winning fair
German :
Preisgekrönte Messe in Chantôme
Italiano :
La fiera pluripremiata di Chantôme
Espanol :
La galardonada feria de Chantôme
