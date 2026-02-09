Foire de Chatou Chatou

Foire de Chatou

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-03-13 10:00:00

fin : 2026-03-22 19:00:00

Autrefois refuge des artistes, l’île des Impressionnistes a bien d’autres merveilles à vous faire partager. Faites escale à l’historique Foire de Chatou qui, deux fois par an, attire les fous de brocante du monde entier.

Île des Impressionnistes Chatou 78400 Yvelines Île-de-France +33 1 47 70 88 78

Once a haven for artists, the island of the Impressionists has many other wonders to share with you. Stop off at the historic Foire de Chatou, which twice a year attracts antiques enthusiasts from all over the world.

