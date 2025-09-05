Foire de Chemillé Foire Exposition et Festi Élevage. Chemillé-en-Anjou

Foire de Chemillé Foire Exposition et Festi Élevage. Chemillé-en-Anjou vendredi 5 septembre 2025.

Foire de Chemillé Foire Exposition et Festi Élevage.

Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 09:00:00

fin : 2025-09-07 19:00:00

Date(s) :

2025-09-05 2025-09-06 2025-09-07

La Foire de Chemillé vous propose un programme haut en couleur pour cette année 2025 !

La Foire de Chemillé vous propose un programme haut en couleur pour cette année 2025 !

La Foire de Chemillé c’est

– un lieu privilégié pour acheter, se renseigner, rencontrer des professionnels de l’Habitat, de l’Auto, de la Gastronomie. Venez découvrir encore plus de professionnels et faire le plein d’idées, dans une ambiance… comme à la maison!

– des animations ludiques, inédites et spectaculaires, un spectacle nocturne, ainsi qu’une Fête Foraine, donnent à la Foire son attractivité et son retentissement local et régional.

La foire exposition ne serait pas la même sans le Festi’élevage, concours de bovins organisé dans ce cadre depuis plus de 20 ans maintenant.

Parking gratuit aux abords immédiats de la Foire.

Restauration sur place midi et soir du vendredi au dimanche. .

Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 15 94 76 35

English :

The Foire de Chemillé offers a colorful program for 2025!

German :

Die Foire de Chemillé bietet Ihnen ein farbenfrohes Programm für das Jahr 2025!

Italiano :

La Fiera Chemillé ha un programma colorato per il 2025!

Espanol :

La Feria de Chemillé presenta un colorido programa para 2025

L’événement Foire de Chemillé Foire Exposition et Festi Élevage. Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-08-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges