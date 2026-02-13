Foire de Coulommiers 2026, Champ de foire, Coulommiers (77), Coulommiers

Foire de Coulommiers 2026 27 – 30 mars Champ de foire, Coulommiers (77) Seine-et-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T10:00:00+01:00 – 2026-03-27T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-30T10:00:00+02:00 – 2026-03-30T19:00:00+02:00

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France partenaire incontournable aux côtés du Comité de la Foire de Coulommiers, présente l’agriculture francilienne et l’élevage au sein du village agricole. L’agriculture francilienne sera de nouveau fière de partager ce moment festif entre gastronomie, découverte d’animaux d’élevage et la diversité des produits issus des filières agricoles d’Île-de-France.

Près de 75 000 visiteurs sont attendus pour découvrir et apprécier des produits du terroir de la France entière et même au-delà. Toutes les facettes des filières du monde agricole répondent « présent ! » pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Retenez dans vos agendas cet évènement incontournable Francilien du 27 au 30 mars 2026.

Nous reviendrons sur le programme, en détail prochainement.

