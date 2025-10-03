FOIRE DE CRAON 70ème édition Craon

Centre ville Craon Mayenne

70ème Foire de Craon

+ de 190 exposants en centre-ville

Du vendredi 3 octobre à 14h au lundi 6 octobre à 14h

des animations variées (fête foraine, comice agricole samedi et dimanche, course « Craon’ponne toi » organisée par l’UPAC Craon)

+ de 17 000 € de lots à gagner

parkings route de Laval / collège Volney / groupe scolaire Constance Lainé / route de Château-Gontier (devant la Ferme du Pressoir)

Renseignements 06 27 07 17 29 foiredecraon53@gmail.com .

Centre ville Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 6 27 07 17 29 foiredecraon53@gmail.com

English :

70th Craon Fair

German :

70. Messe in Craon

Italiano :

70a Fiera di Craon

Espanol :

70ª Feria de Craon

