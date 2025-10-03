FOIRE DE CRAON 70ème édition Craon
70ème Foire de Craon
+ de 190 exposants en centre-ville
Du vendredi 3 octobre à 14h au lundi 6 octobre à 14h
des animations variées (fête foraine, comice agricole samedi et dimanche, course « Craon’ponne toi » organisée par l’UPAC Craon)
+ de 17 000 € de lots à gagner
parkings route de Laval / collège Volney / groupe scolaire Constance Lainé / route de Château-Gontier (devant la Ferme du Pressoir)
Renseignements 06 27 07 17 29 foiredecraon53@gmail.com .
English :
70th Craon Fair
German :
70. Messe in Craon
Italiano :
70a Fiera di Craon
Espanol :
70ª Feria de Craon
