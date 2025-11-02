Foire de Crépy Crépy-en-Valois
Foire de Crépy Crépy-en-Valois dimanche 2 novembre 2025.
Foire de Crépy
Crépy-en-Valois Oise
Début : 2025-11-02 09:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
2025-11-02
Événement traditionnel organisé depuis de nombreuses années, la Foire de Crépy revient dimanche 2 novembre 2025 !
Artisanat, textile, accessoires ou encore produits de bouche, il y en aura pour tous les goûts.
Joignez-vous aux visiteurs qui déambuleront pour flâner, faire de bonnes affaires ou tout simplement profiter d’une pause gourmande, sucrée ou salée !
Informations pratiques
Centre-ville (de la Porte de Paris à la place de la République), de 9h à 18h. .
Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 59 44 44
