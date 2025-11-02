Foire de Crépy Crépy-en-Valois

Foire de Crépy Crépy-en-Valois dimanche 2 novembre 2025.

Foire de Crépy

Crépy-en-Valois Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 09:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-11-02

Événement traditionnel organisé depuis de nombreuses années, la Foire de Crépy revient dimanche 2 novembre 2025 !

Artisanat, textile, accessoires ou encore produits de bouche, il y en aura pour tous les goûts.

Joignez-vous aux visiteurs qui déambuleront pour flâner, faire de bonnes affaires ou tout simplement profiter d’une pause gourmande, sucrée ou salée !

Informations pratiques

Centre-ville (de la Porte de Paris à la place de la République), de 9h à 18h. .

Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 59 44 44

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Foire de Crépy Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Valois