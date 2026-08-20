Foire de Gourbeyre — Atelier Natianou, résidence soleil levant, Petit-Bourg

Informations pratiques

Foire de Gourbeyre — Atelier Natianou 18 et 19 septembre résidence soleil levant Guadeloupe

4 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Depuis 9 ans, Natiaanou fait vivre et rayonner des savoir-faire précieux qui traversent le temps. Sa créatrice, Sandra, s’attache à préserver et transmettre cet héritage naturel malgré les épreuves. À travers ses différents ateliers, elle vous invite à découvrir l’art de confectionner vos propres soins de beauté en tirant parti des bienfaits de la nature. Une démarche immersive qui s’inscrit pleinement dans la continuité des traditions et la valorisation de nos connaissances ancestrales.

résidence soleil levant t97170 PETIT-BOURG Petit-Bourg 97170 Guadeloupe Guadeloupe 0690.727.777 [{« type »: « phone », « value »: « 0690.722.777 »}, {« type »: « email », « value »: « natianou971@gmail.com »}] Célébrant 9 années d’existence, Natiaanou est née du désir de Sandra de partager un savoir-faire authentique et résilient.

Depuis 9 ans, Natianou valorise la beauté au naturel ! Sa créatrice, Sandra, perpétue nos savoir-faire ancestraux

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