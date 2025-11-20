Foire de la Chandeleur

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-03 08:00:00

fin : 2026-02-03 18:00:00

Date(s) :

2026-02-03

La Foire de la Chandeleur à Haguenau accueille chaque année son lot de commerçants ambulants dans les rues, pour le plus grand plaisir des habitants de la ville et des alentours.

La Foire de la Chandeleur à Haguenau accueille chaque année son lot de commerçants ambulants dans les rues, pour le plus grand plaisir des habitants de la ville et des alentours. 0 .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99

English :

Every year, the Candlemas Fair in Haguenau welcomes its share of itinerant traders in the streets, to the delight of the inhabitants of the town and the surrounding area.

German :

Bei der Foire de la Chandeleur in Haguenau sind jedes Jahr viele ambulante Händler in den Straßen unterwegs, zur Freude der Einwohner der Stadt und der Umgebung.

Italiano :

Ogni anno, la Fiera della Candelora di Haguenau accoglie la sua parte di commercianti ambulanti, per la gioia degli abitanti della città e dei dintorni.

Espanol :

Cada año, la Feria de la Candelaria de Haguenau acoge a su cuota de comerciantes ambulantes, para deleite de los habitantes de la ciudad y sus alrededores.

L’événement Foire de la Chandeleur Haguenau a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau