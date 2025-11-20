Foire de la Chandeleur Haguenau
Foire de la Chandeleur Haguenau mardi 3 février 2026.
Foire de la Chandeleur
Haguenau Bas-Rhin
Début : Mardi 2026-02-03 08:00:00
fin : 2026-02-03 18:00:00
2026-02-03
La Foire de la Chandeleur à Haguenau accueille chaque année son lot de commerçants ambulants dans les rues, pour le plus grand plaisir des habitants de la ville et des alentours.
Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99
English :
Every year, the Candlemas Fair in Haguenau welcomes its share of itinerant traders in the streets, to the delight of the inhabitants of the town and the surrounding area.
German :
Bei der Foire de la Chandeleur in Haguenau sind jedes Jahr viele ambulante Händler in den Straßen unterwegs, zur Freude der Einwohner der Stadt und der Umgebung.
Italiano :
Ogni anno, la Fiera della Candelora di Haguenau accoglie la sua parte di commercianti ambulanti, per la gioia degli abitanti della città e dei dintorni.
Espanol :
Cada año, la Feria de la Candelaria de Haguenau acoge a su cuota de comerciantes ambulantes, para deleite de los habitantes de la ciudad y sus alrededores.
