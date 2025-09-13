Foire de la Chapelle de Saint-Estèphe Port de la chapelle Saint-Estèphe

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

La traditionnelle fête au Port de la Chapelle à St-Estèphe est de retour avec des animations nombreuses et variées !

Samedi et dimanche, vous trouverez vide-greniers, foire commerciale et foraine, expo et balades 2Cv cross, jeux en bois d’autrefois, balades en poney et démonstrations de chiens de troupeau.

Et samedi soir dès 18h30, marché gourmand, animation musicale et feu d’artifices.

Restauration et buvette sur place les 2 jours.

Le vide-greniers est sur réservation pour les exposants. .

Port de la chapelle Port de la Chapelle Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 35 93 mairie@mairie-saint-estephe.fr

