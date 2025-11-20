Foire de la Mi-carême Place Martignac Miramont-de-Guyenne
Foire de la Mi-carême
Place Martignac Bd Clémenceau Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-14
2026-03-02
Durant 8 jours Miramont s’animera autour de la foire foraine avec en points forts programme à venir. Toute la semaine manèges, auto-tamponneuses, vide-greniers, etc…
Place Martignac Bd Clémenceau Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52
English : Foire de la Mi-carême
For 8 days, Miramont will be bustling with activity around the funfair, with highlights to come. All week long rides, bumper cars etc…
