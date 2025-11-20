Foire de la Mi-carême Place Martignac Miramont-de-Guyenne

Foire de la Mi-carême

Place Martignac Bd Clémenceau Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-02

Durant 8 jours Miramont s’animera autour de la foire foraine avec en points forts programme à venir. Toute la semaine manèges, auto-tamponneuses, vide-greniers, etc…

Durant 8 jours Miramont s’animera autour de la foire foraine avec en points forts programme à venir. Toute la semaine manèges, auto-tamponneuses, vide-greniers, etc… .

Place Martignac Bd Clémenceau Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire de la Mi-carême

For 8 days, Miramont will be bustling with activity around the funfair, with highlights to come. All week long rides, bumper cars etc…

L’événement Foire de la Mi-carême Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-02-04 par OT du Pays de Lauzun