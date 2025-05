Foire de la Pentecôte et marché avicole – Erstein, 9 juin 2025 08:00, Erstein.

Bas-Rhin

Foire de la Pentecôte et marché avicole place de fêtes Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-06-09 08:00:00

fin : 2025-06-09 18:00:00

Date(s) :

2025-06-09

Seront présentés et mis en vente et ou échangés des volailles, lapins et pigeons de race ou non.

Seront également présents des vendeurs de petits matériels avicoles. .

place de fêtes

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 15 56 14 10 r.klipfel@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Foire de la Pentecôte et marché avicole Erstein a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de tourisme du Grand Ried