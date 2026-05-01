Saint-Pardoux-l’Ortigier

Foire de la pentecôte

Etang communal Saint-Pardoux-l’Ortigier Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 22:00:00

Date(s) :

2026-05-24

L’association L’Ortigier en Fête organise la 11e foire de la Pentecôte à l’espace Henri et Martine DUMONT, magnifique site ombragé du plan d’eau de Saint-Pardoux l’Ortigier.

Cette manifestation regroupera une foire aux produits régionaux, aux vins, aux plants, aux fleurs ainsi que de l’artisanat d’art.

Un vide-greniers se déroulera également en parallèle.

Balades en poneys gratuites pour les enfants et animation musicale tout au long de la journée.

L’association propose un service de restauration sur place avec des plateaux repas, grillades, frites, crêpes, ainsi que des boissons fraiches ou chaudes. Des tables et bancs seront mis à votre disposition pour le repas.

Entrée gratuite.

Tarifs exposants

– 3 mètres 10 €

– De 3 à 5 mètres 15 €

– De 5 à 10 mètres 20 €

– Au-delà de 10 mètres 2 € par mètre supplémentaire .

Etang communal Saint-Pardoux-l’Ortigier 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 47 80 33 lortigierenfete19270@gmail.com

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English : Foire de la pentecôte

L’événement Foire de la pentecôte Saint-Pardoux-l’Ortigier a été mis à jour le 2026-05-04 par Brive Tourisme