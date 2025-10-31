Foire de La Réole La Réole

Quais de Garonne La Réole Gironde

C’est quoi la foire de La Réole ? Une braderie de 150 stands, où l’on trouve tout et n’importe quoi. Une foire aux plaisirs avec 80 forains des manèges pour les petits et les grands, des émotions assurées, et la bonne odeur des barbes à papa, beignets et autres gourmandises !!

Une foire-expo avec plus de 40 stands de découvertes innovantes et entreprises de proximité. Sans oublier le Village Gourmand aux multiples saveurs, pour partager un repas dans la convivialité ! Nouveauté 2025 La Guilde France organise un marché artisanal sur l’Esplanade Charles de Gaulle ! Du vendredi 31 octobre au dimanche 2 novembre, venez rencontrer des artisans locaux et faire de bonnes affaires. Et pour celles et ceux qui cherchent des frissons d’Halloween, restez connectés quelque chose de spécial se prépare pour la soirée ! .

Quais de Garonne La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 11 foirexpo@lareole.fr

