Foire de La Réole Marché artisanal La Réole

Esplanade Charles de Gaulles La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-31

Nouveauté 2025 pour la foire de La Toussaint, La Guilde France organise un marché artisanal sur l’Esplanade Charles de Gaulle. Du vendredi 31 octobre au dimanche 2 novembre, venez rencontrer des artisans locaux et faire de bonnes affaires. Et pour celles et ceux qui cherchent des frissons d’Halloween, restez connectés quelque chose de spécial se prépare pour la soirée. .

Esplanade Charles de Gaulles La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 10 11 laguildefrance@gmail.com

