Foire de la Saint-André

Beaumont-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

Découvrez la Foire de la Saint-André à Beaumont-sur-Sarthe !

Retour de la traditionnelle Foire de la Saint-André à Beaumont-sur-Sarthe !

Au programme

– Marché de Noël organisé par l’UCAB le samedi Place des Halles de 9h à 18h

– Marché de Noël organisé par l’APE Florence Aubenas à la salle Loisirs et Culture le samedi (horaires à confirmer)

– Déballage autour des halles le samedi toute la journée

– Fête foraine Place Dufour tout le week-end .

Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 02 38

English :

Discover the Foire de la Saint-André in Beaumont-sur-Sarthe!

German :

Entdecken Sie die Foire de la Saint-André in Beaumont-sur-Sarthe!

Italiano :

Scoprite la Foire de la Saint-André a Beaumont-sur-Sarthe!

Espanol :

Descubra la Feria de Saint-André en Beaumont-sur-Sarthe

