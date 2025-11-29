Foire de la Saint-André Beaumont-sur-Sarthe
Foire de la Saint-André Beaumont-sur-Sarthe samedi 29 novembre 2025.
Foire de la Saint-André
Beaumont-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
2025-11-29
Découvrez la Foire de la Saint-André à Beaumont-sur-Sarthe !
Retour de la traditionnelle Foire de la Saint-André à Beaumont-sur-Sarthe !
Au programme
– Marché de Noël organisé par l’UCAB le samedi Place des Halles de 9h à 18h
– Marché de Noël organisé par l’APE Florence Aubenas à la salle Loisirs et Culture le samedi (horaires à confirmer)
– Déballage autour des halles le samedi toute la journée
– Fête foraine Place Dufour tout le week-end .
Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 02 38
English :
Discover the Foire de la Saint-André in Beaumont-sur-Sarthe!
German :
Entdecken Sie die Foire de la Saint-André in Beaumont-sur-Sarthe!
Italiano :
Scoprite la Foire de la Saint-André a Beaumont-sur-Sarthe!
Espanol :
Descubra la Feria de Saint-André en Beaumont-sur-Sarthe
L’événement Foire de la Saint-André Beaumont-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-11-05 par OT des Alpes Mancelles