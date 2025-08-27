Foire de la Saint-Barthélémy Centre-ville d’Alès Alès
Foire de la Saint-Barthélémy Centre-ville d’Alès Alès mercredi 27 août 2025.
Foire de la Saint-Barthélémy Mercredi 27 août, 08h30 Centre-ville d’Alès Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-08-27T08:30:00 – 2025-08-27T18:00:00
Fin : 2025-08-27T08:30:00 – 2025-08-27T18:00:00
Centre-ville d’Alès 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Grande foire commerciale annonçant la fin de la saison estivale et la rentrée prochaine. C’est le moment de consommer local !