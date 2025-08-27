Foire de la Saint-Barthélémy Centre-ville d’Alès Alès

Début : 2025-08-27T08:30:00 – 2025-08-27T18:00:00

Fin : 2025-08-27T08:30:00 – 2025-08-27T18:00:00

Centre-ville d’Alès 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Grande foire commerciale annonçant la fin de la saison estivale et la rentrée prochaine. C’est le moment de consommer local !