Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Foire de la Saint Clément Brioude

Foire de la Saint Clément Brioude samedi 22 novembre 2025.

Foire de la Saint Clément

place du Postel Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 08:00:00
fin : 2025-11-22 13:00:00

Date(s) :
2025-11-22

Balade à poneys, animations musicales et danse avec Les Feux Follets
  .

place du Postel Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00  accueil@ville-brioude.fr

English :

Pony rides, musical entertainment and dancing with Les Feux Follets

German :

Ponyreiten, musikalische Unterhaltung und Tanz mit Les Feux Follets

Italiano :

Cavalcate sui pony, intrattenimento musicale e balli con Les Feux Follets

Espanol :

Paseos en poni, animación musical y baile con Les Feux Follets

L’événement Foire de la Saint Clément Brioude a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne