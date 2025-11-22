Foire de la Saint Clément

place du Postel Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 08:00:00

fin : 2025-11-22 13:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Balade à poneys, animations musicales et danse avec Les Feux Follets

.

place du Postel Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00 accueil@ville-brioude.fr

English :

Pony rides, musical entertainment and dancing with Les Feux Follets

German :

Ponyreiten, musikalische Unterhaltung und Tanz mit Les Feux Follets

Italiano :

Cavalcate sui pony, intrattenimento musicale e balli con Les Feux Follets

Espanol :

Paseos en poni, animación musical y baile con Les Feux Follets

L’événement Foire de la Saint Clément Brioude a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne