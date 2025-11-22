Foire de la Saint Clément Brioude
Foire de la Saint Clément Brioude samedi 22 novembre 2025.
Foire de la Saint Clément
place du Postel Brioude Haute-Loire
Début : 2025-11-22 08:00:00
fin : 2025-11-22 13:00:00
2025-11-22
Balade à poneys, animations musicales et danse avec Les Feux Follets
place du Postel Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00 accueil@ville-brioude.fr
English :
Pony rides, musical entertainment and dancing with Les Feux Follets
German :
Ponyreiten, musikalische Unterhaltung und Tanz mit Les Feux Follets
Italiano :
Cavalcate sui pony, intrattenimento musicale e balli con Les Feux Follets
Espanol :
Paseos en poni, animación musical y baile con Les Feux Follets
L’événement Foire de la Saint Clément Brioude a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne