Foire de la Saint Dominique et Foire Vins, Terroir et Artisanat Tour de ville Valréas

Foire de la Saint Dominique et Foire Vins, Terroir et Artisanat Tour de ville Valréas dimanche 3 août 2025.

Foire de la Saint Dominique et Foire Vins, Terroir et Artisanat

Tour de ville Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-03 09:00:00

fin : 2025-08-03 19:00:00

Date(s) :

2025-08-03

Grande foire traditionnelle de la Saint Dominique sur le tour de ville ombragé artisanat, produits du terroir, vêtements, chaussures, accessoires, etc… Il y en aura pour tous les goûts !

Tour de ville Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 05 92 22 commerce@mairie-valreas.fr

English :

Traditional St. Dominic’s fair on the shady tour de ville: crafts, local produce, clothes, shoes, accessories, etc? Something for everyone!

German :

Großer traditioneller Markt zu Sankt Dominikus auf dem schattigen Stadtrundgang: Kunsthandwerk, regionale Produkte, Kleidung, Schuhe, Accessoires, etc Es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!

Italiano :

La tradizionale fiera di Saint Dominique si terrà nella zona ombreggiata intorno alla città: artigianato, prodotti locali, vestiti, scarpe, accessori, ecc? Ce n’è per tutti i gusti!

Espanol :

La tradicional feria de Saint Dominique se celebrará en la zona sombreada de los alrededores de la ciudad: artesanía, productos locales, ropa, calzado, accesorios, etc? Hay para todos los gustos

